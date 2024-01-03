شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تدفع اتأكد من صحة فاتورة الكهرباء.. إعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه اهم الخطوات التي يجب اتباعها من قبل كل مواطن لمراجعة فاتورة الكهرباء و التأكد من صحتها قبل سداد قيمتها وذلك من خلال طرق عديدة و يمكن تأجيل السداد لحين الانتهاء من فحص الشكوى المقدمة بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك ، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:

1-الاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.

2- فى حالة ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها و لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى ، يجب الإطلاع على عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتروة فى الجزء الأيمن.

3- لابد من مراجعة خانة القراءة الحالية و السابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ، و مقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- او توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.