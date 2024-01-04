شكرا لقرائتكم خبر عن 260 مليارا إيرادات التجارة الإلكترونية في السعودية بحلول 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات القائمة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية بنسبة 40% بنهاية الربع الرابع من 2023، لتصل إلى 1759 سجلا، مقارنة بـ 1252 سجلا في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023: إن الرياض جاءت في صدارة المناطق في السجلات القائمة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية بنحو 1062 سجلا، تلتها مكة المكرمة بـ 346 سجلا، والشرقية بـ 216 سجلا، والمدينة المنورة بـ 46 سجلا، وعسير بـ 24 سجلا.

أخبار متعلقة لوبريف تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة سعر غاز المبيعات «أماك» تتسلم إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود

260 مليارا إيرادات متوقعة للتجارة الإلكترونية

من ناحية أخرى كشفت وزارة التجارة أن السعودية جاءت ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، وفق مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونتكاد" وذلك من أصل 152 دولة.

وقالت الوزارة: إن إجمالي الإيرادات المتوقعة للتجارة الإلكترونية بحلول 2025، تقدر بـ 260 مليار ريال، مشيرة إلى أن النمو السنوي المركب المتوقع للتجارة الإلكترونية في السعودية بين عامي 2020، و2025، يقدر بـ15%.

وأضافت الوزارة أن قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي بلغ 446 مليون ريال.