شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ: إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة "معدتك شركتك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة "معدتك شركتك" التى تهدف إلى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال تقديم التدريب الفني المتخصص للمتدربين، بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والمالي والقانوني، وذلك لإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية.

ينقسم التدريب إلى قسمين:

أولا: قسم قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل، ويضم 15 متدربًا

ثانيا: قسم صيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، ويضم 10 متدربين

وعن الحوافز التي سيحصل عليها المتدربون: فهي كالاتي :

- الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)

- شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح

- رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة

- فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر

- رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.

الجدير بالذكر أن التدريب منحة مجانية ومتاح حاليا التقديم للدفعة الثالثة، ويمكن التقديم عليه من خلال الرابط التالي:

‏يشار إلى أن المبادرة فرصة مميزة للشباب لتعلم مهنة فنية مميزة وذات مستقبل واعد، واكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، وتدعو الجميع للاستفادة منها وتحقيق طموحاتهم المهنية.



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (1)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (2)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (3)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (4)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (5)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (6)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (7)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (8)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (9)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (10)



إطلاق الدورة التدريبية الثانية من مبادرة معدتك شركتك (11)