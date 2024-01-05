“الوطنية للإسكان” تبدأ تطوير أكبر مشروع عقاري بمساحة مليوني م2 في منطقة تبوك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن ترسية أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى لأكبر مشروع عقاري في منطقة تبوك بضاحية القادسية التي تمتد على مساحة تتجاوز مليونين و300 ألف م2، موفرةً أكثر من 2800 وحدة سكنية، حيث تقع الضاحية في منتصف مدينة تبوك كونها أكبر ضاحية تطوير عقاري في المنطقة وعلى أهم الطرق الرئيسية، وتعد قريبة من العديد من الأماكن والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية والحدائق العامة.

وجاء تطوير الوطنية للإسكان للمشروع العقاري الضخم؛ بهدف تهيئة البيئة المناسبة من خلال تقديم خياراتٍ نوعية تمنح مواطني منطقة تبوك مستقبلًا نظام حياة متكامل يتجاوز المسكن إلى بيئة حيوية تراعي احتياجاتهم وتقدم لهم نموذجًا مثاليًا للسكن العصري وفق أعلى معايير جودة الحياة بمرافق وخدمات ترفيهية وتعليمية وتجارية وصحية، إضافة إلى تخطيط المشاريع بطريقة تدعم الاستدامة بوفرة المسطحات الخضراء ووجود مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، مما تتيح للسكان الاستمتاع والاستقرار في مجتمع متكامل.

مما يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواح و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.