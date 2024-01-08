شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: حصرنا 4 آلاف أصل غير مستغل منها 101 أصل صالح للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن وحدة الأصول غير المستغلة حصرت حوالي 4 آلاف أصل غير مستغل، منها 101 أصل صالح للاستثمار.

وأكد التقرير أن نهج الوزارة يقوم على الحفاظ على الأصول، وإعادة تطويرها وإعادة استغلالها لزيادة العوائد.

وأكد التقرير أن فريق عمل الصندوق السيادى المصرى اكتسب ثقة دولية، وبعض المستثمرين يطلبون التعامل مع الصندوق السيادي، وساهمنا في بعض الطروحات التي تطرحها الدولة مثل طرح مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة تم طرحها، ويتم العمل على محطات الرياح، ويتم هيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها، ودائماً القادم أفضل، العالم لم يشهد فترة اقتصادية بهذا التعقيد، لكن دائما الأزمات تمر بتلاحم كل فئات الشعب

وأضاف التقرير أن الصندوق نجح في تنفيذ 16مشروعا خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، في 7 قطاعات (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وحقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.