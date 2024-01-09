شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات تسهيلات الإنتاج تم تنفيذها خلال عام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بتسهيلات الإنتاج ضمن خطط زيادة معدلات الإنتاج للثروات البترولية فى كافة المشروعات وتضمنت أهم مشروعات تسهيلات الإنتاج التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2022-2023 الأتى..

1- إنشاء خطوط لنقل الزيت الخام والغاز من الآبار إلى محطات المعالجة بالإضافة إلى خطوط حقن المياه للآبار بشركة خالدة للبترول بأقطار مختلفة وإجمالى أطوال 248كم بتكلفة إجمالية حوالی37 ملیون دولار.

2- إنشاء المستودع الثامن لتخزين الزيت الخام سعة 630ألف برميل بميناء الحمراء بشركة ويبكو لإستيعاب الزيادة المتوقعة فى إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية بتكلفة إجمالية 33.6مليون دولار.

3- تركيب ضاغطى غاز بشركة خالدة للبترول بهدف زيادة سعة شحن تسهيلات الغاز بمحطة المعالجة المركزية بكلابشة من 20 إلى30 مليون قدم غاز يوميًا بتكلفة إجمالية 10مليون دولار.

4- استرجاع الغازات المصاحبة للزيت بمنطقة AES-E6 بشركة بتروسنان من خلال تركيب ضاغط غاز بسعة ٥ مليون قدم مكعب غاز فى اليوم لكل ضاغط وذلك لاسترجاع وتجميع وزيادة ضغط الغازات المصاحبة لإنتاج الزيت الخام وضخها مرة أخرى لمحطة إنتاج الغاز المبكر فى الشركة العامة للبترول بتكلفة إجمالية4.5 مليون دولار.

5- تصميم وإنشاء خط شحن الزيت قطر 30/6كم بشركة بتروسنان من محطه الإنتاج المبكر فى منطقة HG إلى شركة ويبكو بتكلفة إجمالية 3.6 مليون دولار.

6- حفر 35بئرًا استكشافيًا وتنمويًا واستكمال بالشركة العامة للبترول وذلك بهدف زيادة فى الإنتاج حوالى (8.9) ألف برميل / يوميًا، 17.2 مليون قدم ٣يوميًا غاز) وذلك بتكلفة استثمارية كلية حوالى 2مليار جنيه.

7- إنشاء خط خام محطة تجميع سنان / ميناء الحمرا بطول 170كم / 12 بمشتملاته (الصحراء الغربية ) بالشركة العامة للبترول بتكلفة إجمالية حوالى 1.1مليار جنيه.