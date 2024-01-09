شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تسجل 65 جنيها تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن فى مصر اليوم استقرارًا ملحوظًا فى كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 65 جنيها بينما فى السوق للمستهلكين بين 73 إلى 75 جنيها حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 65 إلى 66 جنيها فى حين يصل السعر النهائى للمستهلك فى الأسواق بين 73 إلى 75 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن فى اتحاد الغرف التجارية التى ترصد تطور سعر الفراخ فى الأسواق.

أما عن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 129 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 150 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 142 جنيها وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 148 جنيها.