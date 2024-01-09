شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية المختلفة، لخدمة سكان محافظة السويس، حيث إن مدينة السويس الجديدة، ستكون مقصد سكان محافظة السويس، للحصول على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا الحصول على الخدمات المختلفة، والفرص الاستثمارية المتنوعة.
واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، عن موقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة السويس الجديدة، حيث تبلغ مساحة المدينة 65 ألف فدان، والمرحلة الأولى 2400 فدان، والمرحلة العاجلة منها بمساحة 300 فدان، ويشمل المخطط الاستراتيجي للمدينة (مناطق لوجستية ومشروعات سياحية - مخيمات سياحية جبلية - أحياء سكنية - مراكز خدمات - مناطق صناعية ومشروعات استثمارية - محاور خضراء).
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