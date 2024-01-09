شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ348 مليار جنيه خلال 10شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الاسمية خلال شهر أكتوبر من عام 2023، وبلغت 288 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 69.2 مليار جنيه، مقارنة بـ296 موافقة خلال شهر أكتوبر من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 36.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاض بنسبة 2.7%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 91.7%.

ووزعت الموافقات بين 274 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس + زيادة رأس المال) شركات بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2023 مقابل 287 موافقة بقيمة 30.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2022 بنسبة انخفاض 4.5% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 32.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 11 موافقة بقيمة 45.1 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2023 مقارنة مع 9 موافقات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر لعام 2022، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 22.2%، ونموًا بنسبة 704.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2023 بلغت 2499 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 348.2 مليار جنيه، مقارنة بـ2775 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 295.5 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 9.9%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 17.9%.

ووزعت الموافقات بين 2379 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 197.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر لعام 2023 مقابل 2666 موافقة، بقيمة 255.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2022 بنسبة انخفاض 10.8% في عدد الموافقات، وبنسبة 12.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 87 موافقة بقيمة 98.8 مليار جنيه مقارنة مع 91 موافقة بقيمة 31.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 4.4% في عدد الموافقات وبنسبة نمو 209.3% بقيمة التأسيس.