شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالسويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بمحور منخفضى الدخل، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجهاً بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، والاستغلال الأمثل لفرق المناسيب بالموقع بما يعطى مظهراً جمالياً لموقع المشروع.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضغط معدلات العمل بالموقع، وزيادة أعداد العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، وكذا الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، المستفيدين من المشروع.
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