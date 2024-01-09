شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: قطاع التعدين يشهد تحديثا شاملا فى كل أنشطته تعظيما للاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع التعدين المصري يشهد تطويرا وتحديثا شاملا في كل انشطته و تعظيما للاستثمارات المتدفقة إليه من خلال تنفيذ برنامج إصلاح وتطوير متكامل أسفر بالفعل عن تعظيم تنافسية هذا القطاع وجاذبيته للاستثمارات العربية والأجنبية واجتذاب شركات ومستثمرين للعمل فى مصر من خلال المزايدات الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن التى تم طرحها وفق النظم والممارسات الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء الثروة المعدنية العرب بالعاصمة السعودية الرياض علي هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 يناير.

وأشار الملا إلى أن المحاور السبع التى تضمنها هذا البرنامج اهتمت بتطوير التشريعات فى مجال التعدين، وتعديل النظام المالى، ونظام التراخيص بما يتواكب مع النماذج العالمية الناجحة، وتبني سياسات تعظيم القيمة المضافة والعائد من المعادن، وبناء القدرات البشرية، التحول الرقمى وتطوير استراتيجيات التعدين والترويج للفرص الاستثمارية.

وقد استعرض الاجتماع الجهود والمبادرات العربية المشتركة لتطوير العمل التعدينى حيث تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من النظام الاسترشادي التعديني الذى أعدته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، ورقمنة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية بنظام ذكاء الأعمال، وتطور منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية. فضلاً عن استعراض المبادرة الخاصة بإعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة، واستعراض تطورات المنصة العربية لمعادن المستقبل وتحديداً معادن الطاقة النظيفة كمرحلة أولى وإطلاقها رسمياً خلال الاجتماع واستعراض أهم ما تم التوصل إليه حتى تاريخه.