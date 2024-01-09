شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5%، أعقبه قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.6%، 1.5%، على التوالي، يليهما قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%.

وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، وقفز قطاعا العقارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، بنسبة 1.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 131.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.56%، والعرب على 8.5%، واستحوذت المؤسسات على 26.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 89.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 25589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 31025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8319 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6554 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.