شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للأسمدة بقيمة 5.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية للأسمدة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار جنيه، وصفقة على مجموعة بركة للبصريات بحجم تداول 454 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 4.8 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار جنيه من خلال تنفيذ 59 عملية.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.770 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 131.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.56%، والعرب على 8.5%، واستحوذت المؤسسات على 26.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 118.7 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 89.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 25589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 31025 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10897 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 5811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8319 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6554 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

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