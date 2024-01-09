إعلان رقم جديد للثروات المعدنية بالمملكة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن الإعلان خلال مؤتمر التعدين الدولي اليوم عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة، مبينا أنها تحمل أخبارا سارة.

وقال الخريف خلال تصريح في الاجتماع الوزاري لمؤتمر التعدين الدولي الثالث إن القيمة التي سيتم الإعلان عنها تعتبر تحديثا للقيمة السابقة، والتي تم الإعلان عنها في 2016 المقدرة بأكثر من 1.3 تريليون دولار أي ما يعادل نحو 5 تريليونات ريال، لافتا إلى أن الرقم الجديد مراجع من قبل جهات عالمية موثوقة لضمان مصداقيته.

وأضاف «إن مستهدفات قطاع التعدين كثيرة وأهمها أن يكون هذا القطاع الركيزة الثالثة في الصناعات بالمملكة، مؤكدا أن المملكة في الطريق الصحيح، حيث يعد المسح الجيولوجي ومعرفة المزيد عن الثروات التعدينية من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة».

وأكد وجود إقبال كبير واهتمام من الشركات الأجنبية للمملكة خصوصا بعد إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد والذي يعتبر من أفضل الأنظمة بالعالم من جانب الشفافية والوضوح، وسرعة الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار إلى أن الضرائب الموجودة في نظام الاستثمار التعديني تعد الأقل بالعالم، ما يجعل من المملكة منافسا مهما، بالإضافة إلى موقع المملكة الجغرافي الذي يأهلها لأن تكون منطقة مهمة لكثير من القدرات في القطاع التعديني والثروات التعدينية.