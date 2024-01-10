شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويعرف التضخم بأنه عملية حسابية ناتجة عن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، والرقم القياسى لأسعار المستهلكين هو رقم إحصائى يقيس متوسط التغير فى أسعار سلة من السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين.

ويقيس الرقم القياسى لأسعار المستهلكين معدلين للتضخم، الأول هو معدل التضخم الشهرى، وفيه يتم قياس متوسط التغير فى أسعار سلة من السلع والخدمات "الرقم القياسى"، بين شهر حالى وشهر آخر سابق له، أما معدل التضخم السنوى فيتم مقارنة متوسط التغير فى أسعار سلة من السلع والخدمات بشهر حالى، مقابل نفس الشهر من العام السابق له.

ويتبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منهجية محددة فى احتساب معدل التضخم، حيث يقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، ونظرا لأهمية السلع الاستهلاكية فى احتساب معدل التضخم يقيس الجهاز أسبوعيا أسعار نحو 333 سلعة معظمها الخضروات والفواكة والمنتجات الغذائية، ويتولى الجهاز رصد هذه السلع من 15 ألف مصدر بـ8 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، نظرا لطبيعة تقلبات الأسعار فى هذه السلع.