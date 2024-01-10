شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى صناعة المنسوجات والمفروشات المنزلية؟ والان مع تفاصيل الخبر
1- سلط المعرض الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) كيفية عمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التصميم.
2- ركز علي ماهية العمليات المجربة والمختبرة التى تم إدخالها بالفعل في قطاع المنسوجات المنزلية.
3- سلط الضوء علي التدابير اللازمة لمنع التعدى على حق المؤلف.
4- ناقش الخبراء مجموعة متنوعة من الأفكار والحلول بدءًا من مجموعات الأدوات وحتى التكامل في المبادئ التوجيهية للشركات.
5- بلغت زيادة الشركات بنسبة 25 بالمائة فى عدد العارضين مقارنة بالدورة الأخيرة.
6- يواصل المعرض Heimtextil التوسع وتقديم نظرة عامة على السوق لأحدث الاتجاهات العالمية في قطاع المنسوجات المنزلية والتعاقدية".
7- شارك فى المؤتمر الصحفى الافتتاحى، أنجا بيسجارد جايد، مؤسسة وكالة Spott Trends & Business، ودانى ريتشمان، مستشار الذكاء الاصطناعي ومخترع تطبيق التصميم Fabric Genie القائم على الذكاء الاصطناعي، وأولاف شميدت، نائب رئيس قسم المنسوجات وتقنيات المنسوجات في Messe فرانكفورت.
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