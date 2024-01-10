شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى صناعة المنسوجات والمفروشات المنزلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة أكثر من 2800 عارض من 60 دولة ومستوى دولي بنسبة 95 بالمائة، يواصل معرض Heimtextil نموه هذا العام وسط مشاركة 22 شركة مصرية فى مجال المنسوجات والمفروشات المنزلية اعرف علي دور الذكاء الاصطناعي في تلك الصناعة وتفاصيل المعرض .

1- سلط المعرض الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) كيفية عمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التصميم.

2- ركز علي ماهية العمليات المجربة والمختبرة التى تم إدخالها بالفعل في قطاع المنسوجات المنزلية.

3- سلط الضوء علي التدابير اللازمة لمنع التعدى على حق المؤلف.

4- ناقش الخبراء مجموعة متنوعة من الأفكار والحلول بدءًا من مجموعات الأدوات وحتى التكامل في المبادئ التوجيهية للشركات.

5- بلغت زيادة الشركات بنسبة 25 بالمائة فى عدد العارضين مقارنة بالدورة الأخيرة.

6- يواصل المعرض Heimtextil التوسع وتقديم نظرة عامة على السوق لأحدث الاتجاهات العالمية في قطاع المنسوجات المنزلية والتعاقدية".

7- شارك فى المؤتمر الصحفى الافتتاحى، أنجا بيسجارد جايد، مؤسسة وكالة Spott Trends & Business، ودانى ريتشمان، مستشار الذكاء الاصطناعي ومخترع تطبيق التصميم Fabric Genie القائم على الذكاء الاصطناعي، وأولاف شميدت، نائب رئيس قسم المنسوجات وتقنيات المنسوجات في Messe فرانكفورت.