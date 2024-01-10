شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 251 سيارة تكنولوجية متنقلة حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد 2023 افتتاح عدة مراكز تكنولوجية وكذلك مراكزخدمات مصر حيث افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، والمركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، كما قامت بوضع حجر الأساس لمركز خدمات.

بلغ عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة حتى نهاية 2023 حوالي251 سيارة موزعة على العديد من القطاعات والهيئات منهم 53 مشروع خدمات مصر، وخلال العام قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، كما أطقلت وزارتا التخطيط والعدل 12 مركز تكنولوجي متنقل "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، فضلًا عن إطلاقهما إشــارة بــدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح، كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب العام بروتوكول لتشغيل 20 مركز متنقل لتقديم خدمات النيابة العامة، وإطلاق الوزارة كذلك وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر.