“أمانة جازان” تطرح 500 فرصة استثمارية مؤقتة خلال موسم الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن طرح 500 فرصة استثمارية مؤقتة في مواقع متعددة خلال موسم الشتاء لهذا العام تتنوع ما بين مشروعات تنموية وسياحية وترفيهية، وذلك عبر الأمانة و25 بلدية مرتبطة بها.

وأفادت أن الفرص التي تم طرحها تأتي تزامناً مع انطلاق مهرجان “شتاء جازان 24” الذي يستمر لمدة 90 يوماً، وتتضمن مدنًا ترفيهية، ومطاعم، ومقاهٍ، وجلسات شتوية، ومناطق للتسوق.

ودعت الأمانة، الراغبين في الاستثمار والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول لتطبيق الاستثمار البلدي “فرص” أو الدخول عبر الرابط furas.momra.gov.sa .