مؤشر خطير على الاقتصاد العالمي.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسجل أكبر خسارة في تاريخه منذ 110 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

سجل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى عام 2023 أكبر خسارة تشغيلية فى تاريخه منذ 110 سنوات .

وحسب وكالة “فرانس برس” للأنباء، بلغت الخسارة 114.3 مليار دولار فى 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي.

وفي عام 2022 حقق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ربحًا قدره 58.8 مليار دولار.

وتعد هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي للحد من التضخم المرتفع، إذ أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.

ودفع الاحتياطي الفيدرالي بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.