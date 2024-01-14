تعاون بين «سرك» و«كافد» لتعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي «كافد» المملوكتان بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وقعتا اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الالتزام بتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري، ورفع مستوى الوعي حول أهمية إعادة التدوير، وتقديم حلول متكاملة فيما يخص مختلف أنواع النفايات.

ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي لـ»سرك» المهندس زياد الشيحة، والرئيس التنفيذي لـ»كافد» جاوتام ساشيتال.

وتأتي الاتفاقية تجسيدًا للرؤية المشتركة لكل من الشركتين نحو مستقبل مستدام، وتعكس التزامهما بتطوير قطاع إدارة النفايات مما يجعل «كافد» أنموذجا مثاليا في تطبيق ممارسات الاستدامة.

وأوضح الشيحة أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل وتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري باستخدام أفضل الممارسات في إعادة التدوير وتحقيق الاستدامة البيئية، كذلك التقليل من الانبعاثات الضارة.

وأفاد ساشيتال، أن الاستدامة تشكل عنصرا أساسيا من التخطيط الحضاري لـ»كافد» وقدرته على مواكبة المتطلبات المستقبلية, مؤكداً الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية، ويواصل إسهاماته الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة الرامية للوصول إلى مستقبل مستدام.

وتأسست «سرك» عام 2017، وتملك عدداً من التحالفات والشراكات المتخصصة في إعادة التدوير، ولديها سبع شركات مملوكة بالكامل؛ بهدف نشر مفهوم الاقتصاد الدائري في المملكة العربية السعودية والمساهمة في زيادة معدلات التحول عن المرادم إلى 94% بحلول عام 2035، دعماً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. كما تسعى الشركة إلى جذب أفضل الممارسات والتقنيات في قطاع إعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

ويعد مركز الملك عبد الله المالي «كافد» من أبرز المشروعات الطموحة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعد الوجهة الرئيسة للأعمال في المملكة ويضم 1.6 مليون م2 من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. كما يعدّ المركز أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في تصميم الطاقة والبيئة (LEED).