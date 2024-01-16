أرباح كبيرة لرأس المال.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 44 مليار جنيه. وأنهي رأس المال تعاملاته عند مستوى 1.880 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 94.3 مليار جنيه. المؤشر الرئيس للبورصة وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30)، بنسبة 2.62%، ليصل إلى مستوى 26938.14 نقطة. بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.27%، ليبلغ مستوى 6299.89 نقطة. فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 1.66%، لينهي تداولاته عند مستوى 8955.6 نقطة.

محمد يوسف

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