شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح كبيرة لرأس المال.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 44 مليار جنيه.
وأنهي رأس المال تعاملاته عند مستوى 1.880 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 94.3 مليار جنيه.
بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.27%، ليبلغ مستوى 6299.89 نقطة.
فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 1.66%، لينهي تداولاته عند مستوى 8955.6 نقطة.
وأنهي رأس المال تعاملاته عند مستوى 1.880 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 94.3 مليار جنيه.
المؤشر الرئيس للبورصةوارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30)، بنسبة 2.62%، ليصل إلى مستوى 26938.14 نقطة.
بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.27%، ليبلغ مستوى 6299.89 نقطة.
فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 1.66%، لينهي تداولاته عند مستوى 8955.6 نقطة.