شكرا لقرائتكم خبر البديوي: التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الهدف الأهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون هو الهدف الأهم في المرحلة الحالية، وهناك تحديات تواجه هذا الهدف وتسعى دول المجلس لتجاوزها.

جاء ذلك خلال كلمة البديوي في حوار «مستقبل الخليج»، الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024م، في مدينة دافوس بسويسرا، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المنتدى.

وقال الأمين العام للمجلس «إن دول المجلس حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصاديات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية».