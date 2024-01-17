البديوي: التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الهدف الأهم

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جاء ذلك خلال كلمة البديوي في حوار «مستقبل الخليج»، الذي أقيم على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024م، في مدينة دافوس بسويسرا، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في المنتدى.
وقال الأمين العام للمجلس «إن دول المجلس حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصاديات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية».
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