شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات زيادة الطلب العالمي تصعد بأسعار النفط عند التسوية والان نبدء بالتفاصيل

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انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

توقعات نمو الطلب



وضع مريح ومتوازن

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة أوبك في توقع نمو قوي للطلب العالمي على النفط، وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأمريكية تراجع أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.كما يشعر تجار النفط بالقلق أيضا إزاء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، بما يعادل 1.6%، مسجلة 79.10 دولار للبرميل عند التسوية.كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أو 2%، إلى 74.08 دولار.وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، بلغ 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير.وقال التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.24 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بزيادة 180 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة.وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميًا إلى 106.21 مليون برميل يوميًا في 2025.وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميًا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط، وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.وأدلى بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء.وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا الأمريكية إن نحو 40% من إنتاج النفط ظل متوقفًا بسبب الطقس شديد البرودة وتحديات التشغيل، ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأمريكية المنتجة للنفط.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الولايات المتحدة أنتجت الأسبوع الماضي رقمًا قياسيًا آخر بلغ 13.3 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.