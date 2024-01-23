شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيت أسعار الفائدة في اليابان.. وخفض توقعات معدل التضخم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الثلاثاء تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها القائمة دون تغيير، في حين خفض توقعاته لمعدل التضخم في العام المالي المقبل.وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة كازو أويدا محافظ البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى سالب 0.1 % وهو ما جاء متفقا مع التوقعات، في حين أبقى البنك على النطاق المستهدف للفائدة طويلة الأجل في حدود 0%.وأبقى البنك المركزي الياباني على السعر الاسترشادي للعائد على سندات الخزانة الحكومية العشرية اليابانية في عمليات البنك بالسوق عند مستوى 1%، في حين قال البنك إنه سيواصل شراء السندات الحكومية دون حد أقصى للمحافظة على سعر العائد في حدود 0%.في الوقت نفسه قال البنك إنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.وأبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي فوق مستوى 2% في حين خفض توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 2.4% في حين كانت التوقعات السابقة 2.8%.ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي في العام المقبل إلى 1.8% مقابل 1.7%. وبالنسبة للنمو الاقتصادي يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بمعدل 1.2% خلال العام المالي الحالي، وليس 1% وفقا للتقديرات السابقة.وأبقى البنك على توقعاته لنمو العام المقبل عند مستوى 1% من إجمالي الناتج المحلي.