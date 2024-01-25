شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «الوسائل الصناعية».. غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة الوسائل الصناعية: إن التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العامة غير العادية الثامنة، ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحاً غدا الجمعة وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول يوم الإثنين 8 يناير، والمتضمن دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 29 يناير.