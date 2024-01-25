شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «الوسائل الصناعية».. غدا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة الوسائل الصناعية: إن التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العامة غير العادية الثامنة، ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحاً غدا الجمعة وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول يوم الإثنين 8 يناير، والمتضمن دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 29 يناير.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط من هنا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول يوم الإثنين 8 يناير، والمتضمن دعوة المساهمين إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 29 يناير.