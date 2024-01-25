الاقتصاد

«جبل عمر» توقع اتفاقية تسهيلات مع «الراجحي» بـ 1.9 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.9 مليار ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إن الضمانات مقابل التمويل: ضمان وزارة المالية من خلال تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات ورهن أراضي في مشروع جبل عمر لصالح الوزارة.
وأضافت أن الهدف من التمويل: تسريع إنجاز مراحل المشاريع تحت الإنشاء وسداد التزامات تمويلية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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