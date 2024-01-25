شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» توقع اتفاقية تسهيلات مع «الراجحي» بـ 1.9 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.9 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول، إن الضمانات مقابل التمويل: ضمان وزارة المالية من خلال تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات ورهن أراضي في مشروع جبل عمر لصالح الوزارة.

وأضافت أن الهدف من التمويل: تسريع إنجاز مراحل المشاريع تحت الإنشاء وسداد التزامات تمويلية.