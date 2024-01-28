مهرجان العسل الشتوي الثاني بمنطقة الباحة يختتم فعالياته

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

اختتمت أمس فعاليات مهرجان العسل الشتوي في نسخته الثانية، التي شهدتها محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة على مدى ثلاثة أيام، بـ 7 جهات مشاركة، و20 نحالًا مشاركًا، و 5 أسر منتجة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة فهد بن مفتاح الزهراني، أن المهرجان الذي نظمه فرع وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة غامد الزناد، أصبح ظاهرة تنموية زراعية ترفيهية سياحية، ونافذة تسويقية للنحالين، وواجهة تفاعلية لشرائح المجتمع كافة.

وبيَّن أن النجاح الذي حققه المهرجان نظير الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وحرصه الدؤوب على إبراز الميز النسبية للمنطقة.

يُذكر أن فعاليات المهرجان تنوعت هذا العام ما بين تسويقية، وترفيهية، وثقافية، وشعبية، وأركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين ونحالين، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح، ومسرح للطفل، إضافة إلى إقامة ليالي فنية وشعبية طيلة أيام المهرجان.