شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.