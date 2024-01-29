شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الجوف» تناقش رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس سابق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف المساهمين للمشاركة والتصويت في الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الاثنين 19 -فبراير– 2024 الساعة 6:30 مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الموافقة على رفع دعوى المسئولية على رئيس مجلس الإدارة السابق وذلك فيما يخص الغرامة الصادرة من هيئة المنافسة عام 2018 م والبالغة 10 ملايين ريال.

وأضافت أن الجدول يشمل: الموافقة على رفع دعوى المسئولية على ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة من خلال شركات تابعة فيما يخص خسارة كامل الاستثمار بشركة الشرقية الصناعية والبالغ 136 مليون ريال .

وأوضحت أن ذلك حسب عدة أسباب وهي: خسارة كامل الاستثمار والبالغ 136 مليون ريال، ووجود تعاملات مع أطراف ذات علاقة لم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة عليها.

وأفادت بأن من ضمن الأسباب: شبهة تزوير توقيع نائب رئيس المجلس السابق للموافقة على الاستثمار في المشروع، واستثمار أموال الشركة في مخالفة النظام الأساسي في غير الأغراض المخصصة للشركة.

ولفتت إلى أن الأسباب تشمل: تقديم معلومات مضللة عن الاستثمار في المشروع، وقيام الأعضاء المسئولين بمخالفة الصلاحيات بالنظام الأساسي للشركة، فيما لم يقم الأعضاء المسئولون برد مصاريف التطوير في المشروع والبالغة 6 ملايين ريال.

وذكرت أن من ضمن الأسباب: تضليل المساهمين بعدم الإعلان عن الخسائر بالقوائم المالية في حينها.

وقالت الشركة إن جدول الأعمال يتضمن: تفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعاوي المسؤولية وتوكيل من يراه لتمثيل الشركة أمام المحاكم المختصة في حال الموافقة على بند الأول والثاني، والموافقة على لائحة المسئولية الإجتماعية.