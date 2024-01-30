شكرا لقرائتكم خبر عن «المواساة» تقرر التخارج من الاستثمار في شركة زميلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت شركة المواساة للخدمات الطبية التخارج من الاستثمار في شركة المجمعات الطبية المتطورة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن شركة المجمعات الطبية المتطورة، شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 10 ملايين ريال مملوكة مناصفة لشركة المواساة للخدمات الطبية ولشركة مستشفيات ومراكز مغربي والتي بدورها تقدم خدمات طب العيون من المبنى الكائن بجوار مستشفى المواساة بالدمام باسم مركز مغربي للعيون.

وأضافت أنه سبق الاتفاق بين الطرفين على تمديد مدة عقد التأسيس المنتهي بتاريخ 31/12/2022م إلى نهاية عام 2025م، وتم التعديل لاحقا على أن يتم الاستمرار في تقديم الخدمة من قبل مركز مغربي للعيون إلى نهاية شهر يناير 2024م.

وأوضحت أن اعتباراً من تاريخ 01/02/2024م ستتولى مستشفى المواساة في الدمام تقديم الخدمات لمراجعيها من نفس المبنى عبر مركز المواساة للعيون.

وترى إدارة الشركة أن هذا المركز سيساهم إيجابياً في النتائج المالية، هذا وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لإجراءات التخارج فور إنهائها