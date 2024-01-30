شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن بطولة Red Sea IGFA لأول مرة فى الشرق الأوسط بمشاركة 7 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن مصر بطولة Red Sea IGFA ، أول بطولة دولية من نوعها في مصر والشرق الأوسط في الفترة من 14 حتى 17 فبراير، والتي تهدف لتنشيط السياحة في مصر بمشاركة سبع دول، هي اسكتلندا وبريطانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا، بجانب مشاركة عربية تشمل السعودية ولبنان بجانب مصر.

وتشهد مصر أول نسخة "ايجفا IGFA" من البطولات الدولية لصيد الأسماك في الشرق الأوسط، والتي تأتي تحت مظلة "الرابطة الدولية لصيد الأسماك The Internatinal Game Fish Association".

وتستمر البطولة الدولية على مدار أربعة أيام متتالية في الجونة، وتأتي بالتعاون مع رابطة صيادي البحر الأحمر Red Sea Anglers، وبرعاية الاتحاد المصري للصيد ووزارة الشباب والرياضة، وتهدف البطولة لوضع مصر على خريطة رياضة صيد الأسماك العالمية، وخلق فرصة عالمية لتشجيع السياحة في مصر من منظور الرياضة والصيد.

وتشارك كل دولة بثلاثة فرق صيد يضم كل فريق أربعة أفراد، وتضم الجوائز أكثر من 12 جائزة في عدة تصنيفات، منها أكبر سمكة وأفضل صياد وأفضل فريق، ويتم احتساب المراكز الأولى الفائزة في كل تصنيف للجوائز حسب النقاط للوزن ونوع السمك الذي يتم اصطياده، مثل سمك التونة الدوج توث والتونة بالزعنفة الصفراء وسمك الحصان والدراك وغيرها.

وتهدف البطولة لتنشيط السياحة عبر إحياء صناعة رياضة صيد الأسماك في مصر مع إعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، والترويج للمنطقة كوجهة سياحية لعشاق الصيد من حول العالم".