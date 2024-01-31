شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي لمؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 30156 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 36424 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 12828 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 6955 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 9843 نقطة.