شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة برايم للعقارات بقيمة 9.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أم ان لصناعة الأدوات المكتبية والطباعة خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 417.5 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة برايم للعقارات الدولية بحجم تداول 3 آلاف سهم بقيمة 9.3 مليون دولار، وصفقة على شركة أوازيس جروب قرية جاردن بيتش بحجم تداول 44 ألف سهم، بقيمة 4.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 177.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.77%، والعرب على 5.69%، واستحوذت المؤسسات على 26.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 236.9 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 260.9 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1463 نقطة.