شكرا لقرائتكم خبر عن دهانات الجزيرة الراعي الرسمي لمدرسة التصميم الداخلي 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دهانات الجزيرة عن تعاونها مع استوديو 34 كراع رئيسي لمدرسة التصميم الداخلي (IDS24)، المبادرة التعليمية الرائدة التي تهدف إلى تنمية المواهب الناشئة في مجال التصميم الداخلي والهندسة المعمارية. من خلال هذا التعاون، تهدف دهانات الجزيرة إلى تمكين الطلاب والمحترفين من الحصول على رؤى قيمة في عالم التصميم وتطبيق الألوان.

مدرسة التصميم الداخلي 2024، التي تنظمها استوديو 34، منصة تحولية للمصممين والمهندسين المعماريين الطامحين. بصفته الراعي الرئيسي، تلتزم دهانات الجزيرة بتعزيز التجربة التعليمية من خلال تقديم الدعم الشامل والموارد.

وقالت دهانات الجزيرة إن "دهانات الجزيرة متحمسة لتكون الراعي الرئيسي لـ IDS24 بالتعاون مع استوديو 34. نحن نؤمن بقوة التعليم والابتكار في تشكيل مستقبل التصميم"، قالت دكتور علياء رحيم، المدير الإقليمي للتسويق في دهانات الجزيرة. "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تحفيز الإبداع وتعزيز المواهب والمساهمة في تطوير المجتمع التصميمي".

كجزء من دورها كراعي رئيسي، ستشارك دهانات الجزيرة بنشاط في فعاليات IDS24، بما في ذلك استضافة أربع جلسات عبر الإنترنت متخصصة في مواضيع رئيسية مثل نظرية الألوان وتطبيقاتها، والدهانات الزخرفية ومواد التشطيب، والتصميم للأعمال التجارية، والتصميم للمساكن. ستوفر هذه الجلسات رؤى قيمة ومعرفة عملية من خبراء الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم دهانات الجزيرة ورشة عمل تفاعلية للطلاب في التاسع من فبراير، تقدم تجربة عملية وإرشاد في تقنيات تطبيق الدهانات. تهدف هذه الورشة إلى تجهيز الطلاب بالمهارات والتقنيات الأساسية التي يمكنهم تطبيقها في مشاريعهم المستقبلية.

علاوة على ذلك، ستشارك دهانات الجزيرة في جلستي نقاش خلال الحدث الختامي لـ IDS24، حيث ستتفاعل مع المحترفين في الصناعة وقادة الفكر لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتحديات والفرص في مجال التصميم الداخلي.

"نحن متحمسون للتفاعل مع الطلاب والمدرسين والمحترفين في صناعة التصميم من خلال مشاركتنا في IDS24"، أضافت دكتور علياء. "من خلال مشاركة خبراتنا ومواردنا، نأمل أن نلهم الإبداع ونعزز التعاون وندفع الابتكار في المجتمع التصميمي".

تتطلع دهانات الجزيرة إلى تعاون ناجح مع استوديو 34 وتجربة مجزية في مدرسة التصميم الداخلي 2024، مساهمة في تقدم التعليم في مجال التصميم وتمكين قادة التصميم المستقبليين.



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