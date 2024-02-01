شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمسئولى الشئون الإدارية فى شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت مسئولى الشئون الإدارية والموارد البشرية لبعض شركات البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسمائهم..

المحاسب محمد أحمد فؤاد محمد عبد الغفار - خبيرًا بمستوى رئيس شركة بالشركة العامة للبترول مع إشرافه على الموارد البشرية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة.

المحاسب عوض أحمد كمال عوض - خبيرًا بمستوى مساعد رئيس شركة بشركة أنابيب البترول مع تكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة.

المحاسب أحمد جمال أحمد خليل على - مساعدًا لرئيس الشركة لدعم الأعمال بشركة خالدة للبترول.

تامر سالم أحمد عبد الفتاح مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس.

أحمد محمد صادق إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

المحاسب أحمد عاطف عبد الرازق منصور سلطان - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الوسطانى للبترول.

المحاسب حاتم عبد الواحد محمد رياض - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة أمل للبترول.

محمد أكرم أحمد محمد الجزار - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة شمال البحرية للبترول.

شريف عبد الهادى السعيد سالم مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال سيناء للبترول.

ياسر عطيه جبر بهى الدين - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول.

أحمد محمد عصام عبد اللطيف - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).

أحمد جودة أحمد حسن أبو العينين مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية والخدمات بالشركة الحديثة للحفر.

المحاسب حسام سعيد أحمد عيسى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للموارد البشرية بالشركة العامة للبترول.

المحاسب المعتز بدين الله عبد العزيز خليل - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول.

محمود محمد صلاح الدين جادو - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة العامرية لتكرير البترول.

هشام أحمد إبراهيم دياب - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية(بتروجاس).

المحاسب علاء عبد المحسن حسين غانم - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة مصر للبترول.

صبرى زكى حسن محمد الريحانى - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الإسكندرية.

إسلام محمد مصطفى حسن الشريف - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد).

شريف سمير فهيم فضل الله مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) إعتبارًا من 3 إبريل ٢٠٢٤.

شادى بهاء الدين على يوسف - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة فرح للبترول (بتروفرح).

محمد عبد الفتاح محمد والى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بترونفرتيتي.

أحمد هشام السيد محمد - مديرًا عامًا لشئون العاملين وعلاقات العمل بالشئون الإدارية بشركتى شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.

السيد عبد المنعم أحمد متولى - مديرًا عامًا للموارد البشرية مع إشرافه على العلاقات العامة بشركة الحفر المصرية.

محمد عبد الله اليمانى عبد الله الشناوى مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة خدمات البترول البحرية (PMS).

نيفين محمد فروح عطيه - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة جمسه للبترول.

منال محمد مسعود البدوى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروسيلة.

أحمد إبراهيم زكى سيد أحمد - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) إعتبارًا من 3 إبريل ٢٠٢٤.

هشام أحمد محمد البطل - مديرًا عامًا بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد جاس كول مع تكليفه بالإشراف على الشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة.

محمد محمود على عبدربه - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).

محمد حسان محمد السيد طنطاوى - مديرًا عامًا لشئون العاملين للشركات التابعة بنيابة الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).

ياسر مختار مصطفى طلبه - مديرًا عامًا لشئون المناطق بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (إبسكو).

طارق ماجد محمد رضا - مديرًا عامًا للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة الحديثة المشتقات الغاز.