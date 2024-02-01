شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "الشحن" بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.9%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 4.7%، وصعد قطاعا العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.7%، 3.2%، على التوالي.

وقفزت قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 2.9%، 2.3%، 2.2%، 2%، على الترتيب، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف، بينما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.011 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 177.7 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.77%، والعرب على 5.69%، واستحوذت المؤسسات على 26.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 236.9 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 260.9 مليون جنيه، 38.8 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 28434 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 34413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 6630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 9362 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1463 نقطة.