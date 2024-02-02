شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تنقلات لنواب الشئون الإدارية بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات محدودة شملت نواب ومساعدين للشئون المالية ببعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني وشملت الحركة التالي أسمائهم ( على أن تعتبر الفترة حتى 29 مارس 2024 فترة تسليم إداريات وتسلم).

رشا عبد الفتاح السيد رمضان - نائباً لرئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية وعضواً بمجلس الإدارة بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) المحاسب محمد محمد محمد محمود فرحات - مساعداً لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور).



