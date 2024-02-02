شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: الخدمة التى يحصل عليها المواطن بالصعيد حاليا لا تقل عن "العاصمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن جودة الخدمة التى يحصل عليها حالياً أهالى الصعيد بجميع القرى والنجوع ومراكز المحافظات التابعة للشركة التى تضم الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج لا تقل عن الجودة التى يحصل عليها المواطن بالعاصمة أو المحافظات الكبرى وذلك نتيجة اهتمام غير مسبوق من قبل الدولة بتطوير محافظات الصعيد ورفع مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فى إطار تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، تعمل الشركة دائما على الارتقاء بمستوى الخدمة لمشتركيها بالمحافظات التابعة لها لضمان استمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة العالمية وبنفس المستوى الموجود بالعاصمة.

وأشار صدقى إلى أن الشركة نجحت فى رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية و تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف و التوسع في أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه).

