شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع بقائمة أكبر تراجعات واردات مصر أكتوبر عام 2023.. والآلات والوقود الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبت الواردات المصرية دورا كبيرا في خفض منحني عجز الميزان التجاري في الشهور الأخيرة، ومن أبرز المؤشرات ما ترصده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع الواردات المصرية من أكبر 5 دول خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكانت أهم السلع التي تراجعت وارداتها من الصين خلال تلك الفترة كلا من الآلات والأجهزة الكهربائية وبلغت قيمتها 242 مليون و605 ألف دولار خلال شهر أكتوبر عام 2023، مقابل 267 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2022، بتراجع بلغ 24 مليون و403 ألف دولار، يليها شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة بلغت 78 مليون و861 ألف دولار في أكتوبر العام الماضي 2023، مقابل 90 مليون و921 ألف دولار خلال نفس الشهر عام 2022، بتراجع قيمته 12 مليون و60 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع المستوردة من الصين أيضا واردات مصر من اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 52 مليون و682 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 79 مليون و465 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 26 مليون و783 ألف دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة الدول الخمس الأكبر تراجع خلال الفترة المذكورة، وبلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 4 مليارات و533 مليون دولار في أكتوبر العام الماضي 2023، مقابل 6 مليارات و118 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته مليار و585 مليون دولار، وكانت أهم السلع المتراجعة الوقود منها هي الزيوت المعدنية وبلغت قيمة وارداتها نحو 95 مليون و656 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2023، مقابل 105 مليون و376 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع بلغ 9 ملايين و720 ألف دولار، بالإضافة إلى الحبوب والأثمار الزيتية بقيمة بلغت 39 مليون و424 ألف دولار خلال الفترة المذكورة عام 2023، مقابل 72 مليون و529 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بتراجع بلغ 33 مليون و105 ألف دولار.

وإجمالا سجلت الواردات المصرية من الدول الـ5 الكبار نحو 26 مليار و853 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 32 مليار و438 مليون دولار في الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 5 مليارات و585 مليون دولار.