شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. تراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.09% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تراجعا 1.54 دولار أو 2.09% لتبلغ عند التسوية 72.28 دولار للبرميل.

وكانت أظهرت تقارير الشهر الماضي إلى أن أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية. أسعار وسوق النفط

وجاءت مدفوعة في ذلك بعوامل سياسية واقتصادية مختلفة مع نهاية يناير، لتعوض الأسعار بذلك التراجعات التي حامت حول السوق الاستراتيجي خلال الأسابيع الماضية.

ووصل السعر القياسي للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 77.09 دولارًا للبرميل، وفق ماذكر موقع نيرميتريكس. حالة من التوتر وبينت حينها أن ذلك يأتي على الرغم من أن العقود الآجلة للنفط واجهت انخفاضًا كبيرًا يزيد عن دولار واحد، بسبب تصاعد المخاوف بشأن الطلب الصيني الضعيف في مواجهة أزمة العقارات المتصاعدة.

وتفاقم الوضع أكثر، بسبب القرار الذي أصدرته محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة شركات "تشاينا إيفرجراند".

كما أشار المحللون إلى أن السوق تسيطر عليه حالة من التوتر بسبب المخاوف المتزايدة بشأن إمدادات النفط.