شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: وقف صرف بدل انتقال للموظفين المستفيدين بوحدات سكنية بزهرة العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة المالية قرارًا بوقف صرف بدل الانتقال للموظفين المستفيدين بوحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر (المرحلة الأولى)، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2024، وفي حال صرف بدل الانتقال، يتم عمل التسوية المحاسبية بين بدل الانتقال وبدل السكن، ليتم تحميل كل بند ما يقابله من تكلفة فعلية، مع صرف الفارق إن وجد.

جاء ذلك في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024 بشأن ضوابط ومحددات صرف بدل السكن للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووافقت وزارة المالية، على استحداث وتعزيز بدل سكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بموازنات الجهات الإدارية المدرجة داخل الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بتكاليف بدل السكن، وفقًا لأعداد الموظفين المستفيدين فعليًا بوحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر (المرحلة الأولى) الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتبارًا من يناير 2024 وحتى نهاية السنة المالية الحالية، وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وطالبت وزارة المالية، الهيئات العامة الاقتصادية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة لاستحداث وتعزيز البند المختص ببدل السكن بموازنتها، وذلك في ضوء ما ينظمه أحكام التأشيرين رقمي (2،3) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية؛ لمواجهة صرف بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة المستفيدين بالوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر (المرحلة الأولى) اعتبارًا من يناير 2024 وحتى نهاية السنة المالية الحالية.

وألزمت وزارة المالية، الجهات الإدارية بضوابط صرف بدل السكن والمتضمنة الموافقة على إلغاء شرط السن 57 سنة فأقل بالنسبة للراغبين في التقدم للحصول على وحدات سكنية في زهرة العاصمة والـ"R3"، وحصول العاملون المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر على بدل سكن (كمبلغ مقطوع) بحد أقصى مدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل بقيمة 3 آلاف جنيه للمتعاقدين، و4 آلاف جنيه للعاملين بشركات منتقلة أو معارين من شركات إلى وزارات وجهات منتقلة، و5 آلاف جنيه لمساعدين الوزراء.