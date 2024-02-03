شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "البنك التجاري" فى الصدارة بـ4.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم البنك التجاري الدولي (مصر) قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 57.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.9 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 642.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.4 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 67.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 32.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مصر للألومنيوم" بحجم تداول بلغ 10.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 30.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.01 مليار جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 7.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 790.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك"، بحجم تداول 73.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 785.6 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 737.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 28434.37 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر يناير- للأسبوع الخامس على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6630.12 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9362.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 34413.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 6694.02 نقطة.