شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 21 في مصر يسجل 3950 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الذهب بريقه من جديد لقترب من تسجيل أعلى مستوى تاريخي في مصر، في ظل تزايد العوامل الداعمة لسعر الذهب في مصر، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت، عند المستوى 3950 جنيها للجرام وسط تغيرات لحظية في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصرعيار 24 يسجل 4514 جنيها.

عيار 21 يسجل 3950 جنيها.

عيار 18 يسجل 3386 جنيها.

عيار 14 يسجل 2633 جنيها.

الجنيه الذهب 31600 جنيه.

ارتفاع سعر الذهب المحلي وتسجيل مستوى تاريخي جديد يأتي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بشكل قياسي وهو السعر الذي يتم تسعير الذهب به، هذا بالإضافة إلى استمرار التوقعات حول مستقبل سعر الصرف.

التحرك الحالي في سعر الذهب يأتي ليعكس ارتفاع عوامل التسعير بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن، والمخاوف من موجات التضخم في السوق المصري.