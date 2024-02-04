شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول مشروع شراكة بين قطاع الأعمال العام والخاص بـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة قطاع خاص عاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي تعرف على التفاصيل في 7 معلومات.

1 - يستهدف بروتوكول التعاون والشراكة إقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو.

2 – يبلغ حجم الاستثمارات الأولية للمشروع نحو 500 مليون جنيه.

3 - تشمل المشروعات مزارع أبقار لانتاج الألبان ومصانع لانتاج الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الاخرى ومصنع عصائر واخر للأعلاف.

4 – يضم المشروع محطة لفرز الخضر والفاكهة بهدف التصدير للخارج.

5 - وقع البروتوكول كل من المهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات، ومحمد مصطفى عن الشركة المستثمرة ، بحضور المهندس هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

6 - وزارة قطاع الأعمال حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات.

7 - الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل المشروعات والقطاعات، وهناك توجيه للشركات التابعة بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية.