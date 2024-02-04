شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا" تفتح باب التقدم لبرنامج "دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات" بمجال التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، فتح باب التقدم للدورة رقم 19 من برنامج "دعم مشاريع التخرج" لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC، وذلك خلال الفترة من 28 يناير 2024 وحتى 29 فبراير 2024.

وتقدم الهيئة تمويل يصل إلى 30 ألف جنيه مصري لكل مشروع، كدعم للطلاب بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بين طلبة الجامعات ويعمل على تشجيعهم والمُساهمة في بناء اقتصاد معرفي مُبتكر، بالإضافة إلى إقامة روابط وثيقة بين شركاء الصناعة والأوساط الأكاديمية.

ويستهدف البرنامج طلبة السنة الأخيرة بالجامعات والمعاهد المصرية فى تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، حيث تقوم الهيئة بتمويل هذه المشاريع بعد تقييم مجموعة من الخبراء والمتخصصين.

وقامت الهيئة بتمويل 1482مشروعًا للتخرج لطلبة الكليات المتخصصة في نحو 33 جامعة وذلك بقيمة 6.85 مليون جنيه، منذ عام 2006.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة (ITAC) والتي أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عام 2006 تهدف إلى دعم التعاون البحثي بين الشركات والجامعات والمراكز البحثية عن طريق ربط البحث العلمي باحتياجات السوق والشركات وصناعة تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في إضفاء قيمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والجامعات والباحثين ومجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري ككل ويؤمن تعاونًا وثيقًا يضمن خدمة كل منهما لأهداف الآخر.