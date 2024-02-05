أخبار البورصة اليوم الأحد 4-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 4-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: إعمار مصر للتنمية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والعبوات الطبية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وآسيك للتعدين-اسكوم، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وشركة مستشفى كليوباترا، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.978 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 178.6 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.36%، والعرب على 5.38%، واستحوذت المؤسسات على 25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 925.5 مليون جنيه، 18.5 مليون جنيه، 81.7 مليون جنيه، 181.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 1.2 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 27665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 33901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 6822 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9581 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 6745 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة عدد 53.5 ألف سهم، 393 ألف سهم، 408.3 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، ورواد السياحة-الرواد عدد 2.7 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 714 سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ومصر للفنادق عدد 362.1 ألف سهم، 41 ألف سهم، 3.3 مليون سهم، 5 أسهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، صافي مبيعات بلغت 13.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 8.7 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 52%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.2 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 99%.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 355.3 ألف دولار خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 544.5 ألف دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 35%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 103.6 ألف دولار مقارنة بمبلغ 263 ألف دولار خلال عام 2022 بمعدل نمو 61%.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن حصولها على مبلغ 150 مليون جنيه بالإضافة إلى خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي عند تسليم الأرض وإصدار التوكيل للتعامل مع الجهات المختصة والتي محدد تسليمها خلال أسبوعين، مع وجود إمكانية في زيادة مساحة المشاركة إلى 1070 فدان إضافة بالأرض الشمالية بمدينة نيو هليوبليس، وبالتالي زيادة قيمة الدفعة المقدمة وخطاب الضمان طبقًا لما سيتم التوافق عليه في حينها.

جاء ذلك بعد توقيع عقد المشاركة على تطوير 865 فدانًا بمدينة نيو هليوبليس وذلك نظير مشاركة 28% من الإيرادات للوحدات نصف التشطيب بالإضافة إلى 3% من قيمة التشطيب بحد أدنى مضمون 23 مليار جنيه وعائد متوقع 39.7 مليار جنيه مع شركة الشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي،

مجموعة طلعت

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن دراسة شراء قطعة أرض بمساح 5540 فدان بغرض إقامة مشروع بالساحل الشمالي.