شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الروبل الروسي أمام الدولار بنهاية تداولات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي بنهاية تداولات في بورصة موسكو اليوم بمقدار 25 كوبيكا ووصل إلى 90.83 روبلا، مقارنة بسعر الصرف عند إغلاق الجلسة السابقة.

كما ارتفع سعر اليورو في ذلك الوقت بمقدار 53.75 كوبيكا ليبلغ 97.58 روبلا، وبلغ سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.8 كوبيكات ليصل إلى 12.61 روبلا. بورصة موسكو وارتفع مؤشر بورصة موسكو بنهاية تداولات اليوم بمقدار 5.99 نقاط، بنسبة 0.186%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليبلغ 3232.78 نقطة.

كما انخفض مؤشر RTS بمقدار 2.91 نقطة، بنسبة 0.259%، مقارنة بتداول اليوم السابق عند الإغلاق ليصل إلى 1120.81 نقطة.