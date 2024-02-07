شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بين مخاوف الإمدادات وتراجع الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات محدودة يوم الثلاثاء، بسبب تقييم المخاطر التي تهدد استقرار إمدادات النفط في البحر الأحمر، في مواجهة المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصادات الكبرى في العالم.

بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة. نطاق 5 دولارات وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، ارتفع اليوم بنسبة 7ر0% إلى أكثر من 73 دولارًا للبرميبل، بعد تعافيه من التراجع إلى أقل مستوياته منذ 3 أسابيع أمس الأول.

وعادت الأسعار إلى نطاق 5 دولارات التي تتحرك فيه صعودًا وهبوطًا أغلب فترات العام الحالي.

وأسهم احتمال أن يؤدي الصراع الدائر حاليًا في غزة إلى اضطراب تدفق إمدادات النفط، في الحد من التأثير السلبي لتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي على أسعار الخام في مطلع الأسبوع الحالي. العقود الآجلة وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في ختام تعاملات اليوم 31ر73 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.

في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر0% إلى 59ر78 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.