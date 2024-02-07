التويجري يرفع الشكر للقيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق البنية التحتية الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

رفع معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وأوضح معاليه بهذه المناسبة، أن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني جاء للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثمناً الدعم الدائم الذي تحظى به منظومة التنمية الوطنية من القيادة الرشيدة بما يمكّنها من تحقيق أهدافها التنموية، حيث يهدف الصندوق إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع القطاعات المستهدفة، التي يدعمها الصندوق، منوهاً بأن تأثير الصندوق قد بدأ فعلاً من خلال تمويل مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية في الأشهر الأخيرة.

من جانبه أعرب محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، عن شكره وامتنانه للقيادة على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، مؤكداً أن الصندوق سيكون محركاً فاعلاً في منظومة التنمية الوطنية وتحقيق أهدافها الطموحة، مشيراً إلى أن الصندوق سيعمل وفق إطار يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بالتركيز على التأثير التنموي والمحافظة على الاستدامة المالية.

ويُعد صندوق البنية التحتية الوطني أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، ويسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.