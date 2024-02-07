شكرا لقرائتكم خبر عن 165.7 مليون ريال.. أرباح «أسواق العثيم» في الربع الرابع من 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسواق عبدالله العثيم، صافي ربح يقدر بنحو 165.7 مليون ريال، في الربع الرابع من 2023، منخفضة بنسبة 2.9%، مقارنة بـ 170.8 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن انخفاض صافي الربح جاء بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 6.5 مليون ريال. أسباب انخفاض صافي الربح أضافت أن من ضمن الأسباب: تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 4 ملايين ريال، بالرغم من نمو المبيعات وتحسن هامش الربح وزيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في جمهورية مصر العربية بقيمة 4.1 مليون ريال.

وأشارت إلى أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى نمو المبيعات وتحسن هامش الربح بسبب ارتفاع الحوافز المرتبطة بتحقيق الأهداف البيعية من الموردين عن الربع السابق. بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الزميلة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات وتحسن هامش الربح ونشاط التأجير التسويقي بالإضافة إلى أرباح استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: استرداد مخصص هبوط قيمة استثمار الشركة في جمهورية مصر العربية بقيمة 4.1 مليون ريال، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمقدار 25.3 مليون ريال.

ولفتت إلى أن من ضمن الأسباب: تراجع أداء الشركات الزميلة بمقدار 14.3 مليون ريال، مع ملاحظة أن نتائج الربع الأول 2022 تتضمن حصة الشركة من أرباح شركة عبد الله العثيم للاستثمار والبالغة 9.3 مليون ريال وتوقف تسجيل الأرباح بعد قرار مجلس الإدارة ببيع هذا الاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال السنة الحالية أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 96.9 مليون ريال بعد الزكاة من بيع أرض استثمارية في مدينة الرياض، مقارنة بأرباح رأسمالية غير متكررة خلال العام السابق قدرها 701.2 مليون ريال بعد الزكاة، وبدون هذه العمليات غير المتكررة فإن صافي الربح للعام الحالي ارتفعت بنسبة 3.23%. توزيع أرباح نقدية ووافق مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2023م بقيمة 270 مليون ريال.

وقالت الشركة: إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 900 مليون، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.30 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم المسجلين في سجلات المساهمين بنهاية تداول يوم الثلاثاء 20/02/2024م، بينما سيكون تاريخ التوزيع 07/03/2024م.